Darts-WM: Aus für Schmutzler in Runde eins

"The Fabulous Fab", wie Fabian Schmutzler genannt wird, unterlag dem Engländer Ryan Meikle am Donnerstag (16.12.2021) deutlich mit 0:3. Damit verpasste Schmutzler auch den Rekord, als jüngster Teilnehmer bei der WM einen Einzelsieg einzufahren. Diese Bestmarke hält weiterhin sein Landsmann Max Hopp. Debütant Schmutzler wirkte nervös, leistete sich von Anfang an viele Fehler und agierte erst im letzten der drei Sätze auf Augenhöhe.

Schwache Doppelquote

"Es war sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut. Es ist schade, dass es 0:3 ausgegangen ist. Letztendlich ist es eine super Erfahrung gewesen", sagte Schmutzler beim Internetsender "DAZN". Er sei trotz der Niederlage "sehr froh, dass ich hier sein darf" . Als eine der Schwierigkeiten machte der Youngster die schwache Doppelquote aus. "Es war ein bisschen das Problem. Daran muss ich ein bisschen arbeiten" , erklärte er.

Der Engländer Meikle verdiente sich mit dem glatten Sieg ein Zweitrundenspiel gegen Schottlands Ex-Weltmeister Peter Wright, das am Freitagabend (17.12.2021) stattfindet.