Sterne des Sports: die Müllsammel-Aktion "SAUBA WUI I’S" des SC Moosham

Sportschau. . 02:16 Min. . Verfügbar bis 01.01.2023. Das Erste.

Mit der Aktion "SAUBA WUI I’S" will der SC Moosham auf das Problem von Müll in der Natur aufmerksam machen. Gleichzeitig sollte in der Corona-Zeit ein gemeinsames Projekt geschaffen werden.