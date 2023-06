DOSB-Aktion Deutscher Trikottag - was ist das eigentlich? Stand: 14.06.2023 14:40 Uhr

Wer heute Menschen mit Sport-Trikot durch die Straßen laufen sieht, sollte nicht überrascht sein. Der Deutsche Olympische Sportbund hat dazu aufgerufen. Warum eigentlich?

Trikottag - wann und warum?

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen ein Zeichen zur Stärkung von Sportvereinen setzen. Am 14. Juni ruft der DOSB im Rahmen des ersten bundesweiten Trikottages sportbegeisterte Menschen dazu auf, " einen Tag lang das Trikot oder Sportoutfit ihres Heimatvereins zu tragen ", heißt es in einer Mitteilung.

Wie lautet das Ziel?

Durch die Aktion sollen " die 87.000 Sportvereine für 24 Stunden voll und ganz in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt werden ", heißt es weiter. DOSB-Präsident Thomas Weikert beschrieb das Projekt als " hervorragenden Anlass, um den Sportvereinen in Deutschland Dank auszusprechen " für das, was sie täglich für die Gesellschaft leisten würden. Der 61-Jährige selbst will an dem Tag das Trikot seines Tischtennis-Heimatvereins TTC Elz tragen.

Warum jetzt?

Der Trikottag ist Teil des sogenannten "ReStart-Programms", mit dem der DOSB und das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) eine Stärkung der Sportvereine nach den pandemiebedingten Schäden erreichen wollen.

Was hat Corona mit der Aktion zu tun?

Das Programm "ReStart Sport bewegt Deutschland" wird mit 25 Millionen Euro vom Bundesministerium des Innern und für Heimat bis Ende 2023 gefördert. Das Programm besteht aus verschiedenen Säulen, die Verbände, Vereine, Ehrenamtliche, Vereinsmitglieder, Kommunen und Bürgerinnen ansprechen sollen. Ziel ist es unter anderem, nach der Corona Pandemie wieder mehr Menschen in Deutschland in Bewegung zu bringen und für den Vereinssport zu begeistern sowie mehr Menschen für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen und die Vereinsentwicklung zu unterstützen.

Wie funktioniert's?

Der DOSB und die Landes-Sportbünde sprechen ihre Leute so an: " Stellt Eure Vereinsliebe in den Fokus und postet am TrikotTag bei Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter und Co ein Bild von Euch im Trikot mit den Hashtags #trikottag und verlinkt gerne auch Euren Verein. Somit erreichen wir noch mehr Menschen und machen auf den Vereinssport aufmerksam ."

Was sagt Sportministerin Faeser?

Sportministerin Nancy Faeser sagt: " Der Vereinssport hat in den vergangenen Jahren herbe Einschränkungen erlebt. Wir unterstützen den Breitensport jetzt mit 25 Millionen Euro, um Menschen zurück in die Vereine zu bringen. Denn hier gelingt Integration und Teilhabe, unabhängig von Herkunft und Geldbeutel. Ich trage am 14. Juni das Trikot meines Vereins und hoffe, dass viele Menschen mitmachen ."

Was können Vereine konkret zur Mitgliedergewinnung tun?

Neben dem ehrenamtlichen Engagement im Verein, ist die Finanzierung für die Erstellung und Umsetzung von Vereinsangeboten, die der Mitgliederakquise dienen, ein wichtiger Faktor. Im Modul "Sporttage sind Feiertage" können 4.000 Vereine 1.000 Euro für Veranstaltungen, Kooperationen, Projekte mit den Schwerpunkten wie Integration, Inklusion, Gesundheitssport, Sport der Älteren und Familien sowie für Projekte zur Förderung der Schwimmfähigkeit beim DOSB beantragen.

Sportbox - was ist das?

Sport im Freien wird immer beliebter. Daher werden vom DOSB bis zu 150 öffentlich zugängliche kostenfreie Verleihangebote (sogenannte "Sportboxen") inklusive Trainingsequipment gefördert. Das zentrale Ausleihsystem für alle ermöglicht einen niedrigschwelligen Zugang zu Sportmaterialien über eine App im öffentlichen Raum. Lokale Sportvereine sollen die Potenziale der Grün- und Freiräume erschließen und fungieren daher den antragsstellenden Kommunen als Kooperationspartner.