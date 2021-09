Schulsport-Stafette - "Jugend trainiert für..." auf kreativen Wegen

Sophia Kinzel ist Schülerin am Goethe-Gymnasium Dortmund. Die 13-Jährige hat am Handballwettbewerb der "Schulsport-Stafette" teilgenommen, bei dem es galt, in verschiedenen Koordinationsübungen Punkte fürs Team zu sammeln. Gegenüber den Mitarbeitern der Deutschen Schulsportstiftung erklärte die junge Sportlerin, wie sehr ihr Bewegung und Aktivität in den langen Wochen und Monaten gefehlt haben.

Die Zeit ohne Sport sei für sie sehr schwer gewesen, erzählt Sophia im Beitrag auf der Webseite der Stiftung. Gleichzeitig machte sie sich in der Vergangenheit viele Sorgen, fürchtete sich insbesondere vor Long Covid, also den möglichen Langzeitfolgen im Falle einer Corona-Infektion. "Ein bisschen Angst bleibt natürlich. Aber man hat sich mittlerweile an das Virus gewöhnt."

Mit Sport ging es wieder besser

Dadurch, dass es nun mit dem Sport wieder losgegangen sei, ginge es ihr persönlich wieder viel besser, erklärt Sophia, die dankbar ist, dass sich ihre Schule bei der "Schulsport-Stafette" angemeldet hat: "Es hat uns sehr motiviert, wieder einen Wettbewerb vor Augen zu haben."

Die Initiative "Jugend trainiert für Olympia & Paralympics" ist in der Pandemie neue Wege gegangen und startete mit einer Idee ins Schuljahr 2021/2022: So haben die Deutsche Schulsportstiftung, die Kultusministerien der Länder und die am Wettbewerb beteiligten Sportverbände alle Schulen in Deutschland zur Teilnahme an der "Schulsport-Stafette" aufgerufen, an der Schulen wie die der Dortmunder Schülerin dann auch teilgenommen haben.