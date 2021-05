Erste Lockerungen und Effekte der Impfungen sind zu erkennen - auch im Sport gibt es nun wieder neue Freiheiten. Vom Beschluss des Bundesrates zu einer neuen Rechtsverordnung am Freitag (07.05.2021) profitieren Geimpfte und Genesene. Doch was gilt im Sport dann wann und wo? Und was passiert mit den vielen Nicht-Geimpften?

Was gilt aktuell bei einer Inzidenz über 100?

Aktuell gilt bei dieser Inzidenz die sogenannte Bundesnotbremse, verpflichtend in allen betroffenen Landkreisen und Städten. Sie besagt, dass Kinder in Gruppen bis fünf Personen unter Aufsicht eines Übungsleiters trainieren dürfen. Dazu ist im Erwachsenenbereich der Sport im Freien einzeln, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand erlaubt.