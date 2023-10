Doppel-WM-Kampf im Boxen Vincenzo Gualtieri verliert IBF-WM-Gürtel Stand: 15.10.2023 07:27 Uhr

Vincenzo Gualtieri kämpfte mutig, doch in der sechsten Runde war der Traum von der Titelvereinigung vorbei: Der Ringrichter beendete einen Kampf, in dem es ab der ersten Runde wenig Zweifel am Sieg des Favoriten aus Kasachstan gab. Gualtieri verliert seinen IBF-Gürtel damit nach nur einem Kampf wieder.

Der Kampf begann mit verhaltenem Tempo und Abtasten auf beiden Seiten. Gualtieri bot seinem Kasachischen Gegner die Ringmitte an und setzte auf Konteraktionen. In der zweiten Runde forcierten beide Kämpfer erstmals das Tempo etwas, Alimkhanuly brachte erste Aufwärtshaken mit der linken Schlaghand ins Ziel. Der Deutsche kam selbst auch zu mehr Aktionen und versuchte seinen Gegner immer wieder mit aufreizend hängender Deckung zu locken, um Konter zu setzen. Ein Risiko das nicht belohnt werden sollte.

Gualtieri tat sich schwer, eigene klare Aktionen zu setzen. Stattdessen bestimmte der Kasache klar das Geschehen. Immer wieder zeigte auch Alimkhanuly seine Konterstärke und beantwortete nahezu jede Offensivaktion des Wuppertalers mit eigenen Treffern.

In der fünften Runde traf Alimkhanuly dann erneut mit dem äußerst starken linken Aufwärtshaken zum Kopf Gualtieris - ein Treffer der erstmals deutliche Wirkung hinterließ. Der Wuppertaler wackelte kurz, rette sich jedoch auf den Beinen in die Rundenpause.

Doch auch in der sechsten Runde traf der Kasache erneut früh - wieder kam ein trockener Aufwärtshaken zum Kopf durch. Wieder wackelte Gualtieri. Dieses Mal war der Gong zu weit entfernt für den Deutschen. Gualtieri wirkte deutlich angeschlagen und kurz darauf nahm der Ringrichter ihn an den Seilen stehend aus dem Kampf. Alimkhanuly ließ sich von seinen Fans in Rosenberg, einem Vorort von Houston, feiern. Gualtieri war erstmals in seiner Karriere geschlagen.

Vincenzo Gualtieri ist seinen IBF-Titel damit nach nur einem Kampf wieder los. Ihm bleibt der Respekt dafür, sich dieser extrem schweren Aufgabe in den USA gestellt zu haben. Janibek Alimkhanuly schwingt sich mit nun zwei bedeutenden WM-Titeln endgültig zum neuen Star des Mittelgewichts auf.

Die Sportschau am Sonntag (15.10.) ab 19.15 Uhr im ARD-Fernsehen wird ausführlich über den Kampf berichten.