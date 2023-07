Sensation im Boxen Vincenzo Gualtieri ist Weltmeister der IBF Stand: 02.07.2023 00:10 Uhr

Es war ein Kampf, der eines Weltmeistertitels würdig war. Nach 12 intensiven Runden war die Überraschung perfekt. Vincenzo Gualtieri gewinnt als Underdog gegen den Brasilianer Falcao und ist Weltmeister. Er ist der erste Deutsche seit 2016 mit einem großen WM-Titel.

Von Jens Walbrodt (Wuppertal)

Vincenzo Gualtieri musste nicht lang überlegen. Woher die Stärke für diese Mammut-Aufgabe kan, hatte der Ringsprecher gerade gefragt... Gualtieri war kurz zuvor der Gürtel des IBF-Weltmeisters umgelegt worden. "Die Stärke kam von oben", sagte der neue Weltmeister. "Graciano!"

Es ist, als würde sich Kreis schließen. Graciano Rocchigiani hatte Gualtieri einst entdeckt und bis zu "Rocky's" Unfall-Tod 2018 gefördert. Gualtieri zählt ihn bis heute zu seiner Familie. Und jetzt gibt es eine weitere Parallele zwischen ihnen: Beide wurden Weltmeister des großen Verbands IBF. Rocchigiani holte den Titel 1988, Gualtieri an diesem denkwürdigen 01. Juli 2023.

Enger Kampf mit hoher Intensität

Es war ein spannendes und packendes Duell bis zur letzten Runde in Wuppertal. Der Underdog aus Deutschland lieferte einen tollen Kampf gegen den ebenfalls stark fightenden Brasilianer Esquiva Falcao. Eine frenetische Uni-Halle in Wuppertal trieb den Lokalmatadoren Gualtieri dabei nach vorn.

So entwickelte sich von Beginn an ein Kampf mit hohem Tempo. Falcao bestimmte das Geschehen zunächst mit der rechten Führhand. Doch auch Gualtieri konnte schon zu Beginn einige gute Konter-Treffer landen.

Falcao in Runde zwei bereits angezählt

In der zweiten Runde setzte der Wuppertaler dann das erste Ausrufezeichen des Kampfs. Ein linker Aufwärtshaken Gualtieris traf zunächst die Leber des brasilianischen Olympiazweiten von 2012, ein weiterer linker Aufwärtshaken direkt darauf traf ihn am Kopf - Falcao ging auf die Knie und wurde angezählt.

Doch das Momentum wechselte danach minütlich zwischen beiden Kämpfern. Gualtieri verließ sich weiter auf seine Beinarbeit und boxte aus dem Rückwärtsgang. Falcao gelang es dabei immer wieder, Gualtieri in der Ringecke zu stellen. Doch auch der Deutsche kam immer wieder mit Kombinationen zum Kopf oder dem gefährlichen linken Aufwärtshaken durch.

Aufregung in Runde sieben

In der siebten Runde erlebte die Uni-Halle in Wuppertal einen weiteren Aufreger. Beim Versuch sich mit einem erneuten linken Aufwärtshaken aus einer Drucksituation zu befreien, landete ein Schlag Gualtieris deutlich im Tiefschlagbereich Falcaos. Der Brasilianer ging zu Boden und welzte sich vor Schmerz schreinend umher. Der Ringrichter zählte Falcao zunächst trotzdem an, sodass die Punktrichter die Situation eigentlich als Niederschlag werten mussten. Doch dann unterbrach der Ringrichter den Kampf und gewährte Falcao eine Erholungspause. Er wertete die Aktion nicht als Absicht des Deutschen und ließ den Kampf nach einigen Minuten fortsetzen.

Hohes Tempo bis zum Ende

In Runde 10 musste der Favorit dann erneut zu Boden. Falcao sank nach einem Körpertreffer auf die Knie und reklamierte erneut, zu tief getroffen worden zu sein. Doch der Ringrichter schüttelte energisch den Kopf und zählte Falcao erneut an - wieder eine umstrittene Situation, die am Ende jedoch dem Deutschen zu Gute kam.

Erstaunlich blieb bis zum Schluss das hohe Tempo, das beide Kämpfer gingen. Der Kampf wirkte auch in Runde 11 und 12 nie entschieden, beide Athleten hatten immer wieder gute Aktionen und Treffer.

So mussten nach 12 engen Runden die Punktrichterstimmen entscheiden. Und die waren sich angesichts des Kampfverlaufs erstaunlich einig. Der Wuppertaler siegte einstimmig nach Punkten und damit trägt erstmals seit 2016 wieder ein deutscher Boxer einen Gürtel bei einem der großen vier Weltverbände.