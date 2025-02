K.o.-Sieg im Schwergewicht Ausrufezeichen - Kabayel macht Riesen-Schritt Richtung WM-Kampf Stand: 22.02.2025 20:02 Uhr

Mit einem K.o.-Sieg gegen den Chinesen Zhilei Zhang hat sich der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel den Interims-WM-Titel des Verbandes WBC gesichert und darf auf einen großen WM-Kampf hoffen.

Kabayel gewann am Samstag (22.02.2025) im saudi-arabischen Riad durch K.o. in der 6. Runde. Damit hat er seine Profibilanz auf 26 Siege in 26 Kämpfen (18 durch K.o.) ausgebaut und sich als WBC-Pflichtherausforderer von Oleksandr Usyk in Stellung gebracht, der den Kampf in Riad live am Ring verfolgte. Usyk ist seit seinem Sieg gegen Tyson Fury im Mai 2024 Weltmeister der Verbände WBC, WBO, WBA und IBO. Den Gürtel der IBF hatte er einen Monat nach seinem Erfolg niedergelegt.

Nach etwas verhaltenem Beginn in der 1. Runde nahm Kabayel Runde für Runde Fahrt auf. Im fünften Durchgang ging der 32-Jährige zwar selbst zu Boden und musste angezählt werden. Aber danach kam er stark zurück, brachte in der folgenden Runde Zhang in Bedrängnis und schließlich auch mit einer Kombination zu Leber und Solar Plexus entscheidend zu Boden.

Für Kabayel lebt der Traum weiter, als erster Deutscher nach Max Schmeling und fast 100 Jahren einen WM-Titel im Schwergewicht zu gewinnen.