Viel Haut oder voll bedeckt? Es geht um die freie Wahl

Gitta Axmann von der Deutschen Sporthochschule in Köln geht in ihrer Kritik sogar noch weiter. Sie sagt: " Solche Kleidervorgaben fallen meines Erachtens in die Kategorie sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt – etwa durch anzügliche Blicke und Bemerkungen, die durch die vorgeschriebene Kleidung hervorgerufen werden und auch bewusst hervorgerufen werden sollen, denn sonst würde es diese Regeln gar nicht geben."

Die Zeiten ändern sich – auch im Sport

Axmann macht sich seit mehr als 15 Jahren, zunächst beim DOSB und nun an der Sporthochschule, für Chancengleichheit und Prävention sexualisierter Gewalt im Sport stark. Gerade in ihrer Zeit beim Sportbund hat sie immer wieder miterlebt, wie sich Spielerinnen über Kleidervorschriften insbesondere im Beachvolleyball beschwert haben. Sie weiß: "Durch solche Regeln wie die Pflicht zum Bikini sind dem deutschen Sport auch Talente verloren gegangen, weil die das nicht mitmachen wollten." Seit gut zehn Jahren habe sich aber einiges verändert. Mittlerweile liege viel mehr Aufmerksamkeit darauf, wo die freie Wahl aufhöre und Sexismus beginne.

Auch, weil sich die Sportlerinnen wehren und für ihre freie Entscheidung stark machen. Nicht nur Karla Borger im Beachvolleyball, auch in anderen Sportarten. So trugen die Turnerinnen um Elisabeth Seitz im vergangenen Jahr hin und wieder Ganzkörperanzüge. Erlaubt ist das im Turnen durchaus – nur traute es sich bisher keine.

Im Tennis trat Serena Williams 2018 bei den French Open im Catsuit an und erntete große Kritik. Ein Jahr später erlaubte die WTA die Kompressionsanzüge dann sogar offiziell. Das aktuellste Beispiel stammt wohl aus dem Beachhandball: Die norwegische Nationalmannschaft der Frauen erhielt vergangenen Sommer eine Geldstrafe, da die Spielerinnen mit Radlerhosen spielten statt mit den vorgeschriebenen Bikinishorts. Nach weltweiter Kritik änderte der Weltverband IHF die Regularien und schreibt seit Anfang 2022 nur "kurze, enganliegende Hosen" vor.

Inoffiziellen Zwängen ausgesetzt

Trotz all dieser Erfolge sieht Axmann die Diskussion noch nicht am Ziel. Denn nur weil Regeln es offiziell erlauben, sehen sich viele Sportlerinnen noch immer gesellschaftlichen und finanziellen Zwängen ausgesetzt. "Wenn Sportlerinnen einen Bikini tragen wollen, müssen sie das aus freiem Willen wollen, und nicht etwa deswegen, weil Sponsoren oder Verbände das aus Marketing-Gründen vorschreiben" , betont sie und fordert, noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. In Medien, Verbänden und der Gesellschaft.

Und auf den Sportplätzen. Borger und ihre Partnerin Julia Sude wollen in dieser Saison auch mal in Hot Pants oder Radlerhosen spielen. Denn dass sie wirklich die freie Wahl haben, war für die Spielerinnen bislang nicht klar. Man habe immer nach Genehmigungen fragen müssen, um eine andere Hose zu tragen, sagt Borger. Das sei nun anders. Ob sich Hot Pants und Radlerhosen aber wirklich für Beachvolleyball eignen, will Borger erst testen. Denn letztlich geht es ja um den Sport und die Leistung, nicht um das Aussehen.