NBA Lakers verlieren gegen Clippers trotz James-Gala 25.01.2023

Die Los Angeles Lakers haben das Stadtduell gegen die Clippers verloren, trotz einer Galavorstellung von LeBron James.

Die Lakers verloren am Dienstagabend (24.01.2023, Ortszeit) mit 115:133 gegen die Clippers und bleiben damit im Tabellenkeller der Western Conference.

LeBron James setzte dabei mit einer eindrucksvollen Vorstellung seine Jagd auf den NBA-Punkterekord fort. Der 38-Jährige kam auf 46 Punkte, darunter neun verwandelte Dreier, dies bedeutete einen Karrierebestwertfür den NBA-Superstar. Auf Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar fehlen James nun nur noch 177 Zähler.

Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder erlebte bei den Lakers einen unauffälligen Abend, der Spielmacher kam auf sieben Punkte und keine Korbvorlage. Für die Clippers war Paul George mit 27 Zählern der beste Werfer.

Harstenstein stoppt Mitchell, Knicks siegen

Isaiah Hartenstein hat mit einer starken Defensivaktion kurz vor der Schlusssirene zu einem Erfolg der New York Knicks in der NBA beigetragen. Rund sechs Sekunden vor dem Schluss verhinderte der Nationalspieler einen Korbleger von Starspieler Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers mit starkem Stellungsspiel. Die Knicks setzten sich schließlich 105:103 vor heimischer Kulisse durch. Insgesamt kam Hartenstein auf vier Punkte, neun Rebounds und vier Assists. New York behält als Tabellensiebter in der Eastern Conference die Playoff-Plätze weiter im Blick.

Jokic mit "Triple-Double" zurück bei den Nuggets

Die Boston Celtics, Spitzenreiter im Osten, kassierten beim 95:98 in Miami die zweite Pleite in Folge. In der Western Conference behaupteten die Denver Nuggets de Spitzenposition durch einen knappen 99:98-Erfolg bei den New Orleans Pelicans. Nikola Jokic, der zuletzt wegen einer Verletzung pausieren musste, erzielte bei seinem Comeback gleich ein "Triple-Double", mit 25 Punkten, 11 Rebounds und 10 Vorlagen.