Die Golden State Warriors siegten am Sonntagabend (21.11.2021/Ortszeit) mit 119:104 gegen die Toronto Raptors und untermauerten ihre Spitzenposition in der Western Conference. Neben Superstar Steph Curry glänzten dabei zwei weitere Akteure bei den Warriors: Jordan Poole zeigte zum zweiten Mal in Folge eine 30-Punkte-Performance, er traf 10 von 13 Versuchen von jenseits der Dreipunktelinie. Andrew Wiggins kam als Topscorer sogar auf 32 Punkte.

Suns mit zwölftem Sieg in Serie

Die Phoenix Suns feierten mit dem 126:97 gegen die Denver Nuggets den zwölften Sieg in Serie. Der Vorjahresfinalist bleibt den Warriors im Westen als schärfster Verfolger auf den Fersen.