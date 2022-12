NBA Lakers siegen ohne Jung-Vater Schröder Stand: 03.12.2022 08:49 Uhr

Die Los Angeles Lakers sind in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu einem 133:129-Sieg bei den Milwaukee Bucks gekommen. Dennis Schröder fehlte - aus freudigem Grund.

Der deutsche Nationalspieler und Lakers-Profi Schröder erhielt von seinem Klub eine Freistellung für die Begegnung, Schröder war zum dritten Mal Vater geworden. Schröders Ehefrau Ellen brachte in den USA das Kind zur Welt. "Wir sind jetzt Fünf" , schrieb der 29-Jährige aus Braunschweig am Freitagabend deutscher Zeit bei Instagram.

Davies überragt bei den Lakers - James überholt Magic Johnson

Überragender Mann aufseiten der Lakers in Milwaukee war Forward Anthony Davies mit 44 Punkten, zehn Rebounds und vier Assists. LA-Ass LeBron James kam auf 28 Zähler, acht Rebounds und elf Assists. In seiner 20-jährigen NBA-Laufbahn hat James nun 10.144 Korbvorlagen verteilt und in der ewigen Bestenliste Magic Johnson vom sechsten Platz verdrängt. Der griechische Starspieler bei den Bucks, Giannis Antetokounmpo, erzielte 40 Zähler, sieben Rebounds und fünf Assists.

Pleite für Orlando und die Wagner-Brüder

Für die Brüder Franz und Moritz Wagner gab es mit den Orlando Magic eine 96:107 (47:54)-Niederlage bei den Cleveland Cavaliers. Moritz Wagner stand zum ersten Mal in dieser Saison in der Startformation, er wie auch sein Bruder Franz Wagner erzielten jeweils 16 Punkte. Die Magic konnten Clevelands Topscorer Donovan Mitchell nicht stoppen: Er hatte nach neun Minuten 16 seiner am Ende 34 Zähler erzielt und zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte als das gesamte Magic-Team markiert.

Heat schocken die Celtics

Die Miami Heat entführten beim derzeit besten Team der NBA einen Auswärtssieg, durch ein 120:116 (59:62) nach Verlängerung fügten die Heat den Boston Celtics die erst zweite Niederlage aus den vergangenen 16 Partien zu. Jimmy Butler stand den Heat nach überstandener Knieverletzung wieder zur Verfügung und überzeugte mit 25 Zählern und 15 Rebounds. Zehn Sekunden vor Schluss traf Butler den spielentscheidenden Wurf.