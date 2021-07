Das Team um Anführer Chris Paul gewann in der Nacht zu Mittwoch (07.07.2021) 118:105 gegen die Bucks, bei denen Giannis Antetokounmpo nach zuletzt zwei Spielen Pause wegen einer Verletzung am Knie wieder mitwirken konnte.

Suns-Trio überzeugt

Nach einer lange ausgeglichenen Partie zogen die Suns im dritten Viertel auf bis zu 20 Punkte davon. Paul überzeugte im ersten Final-Spiel seiner 16 Jahre andauernden NBA-Karriere und kam auf 32 Punkte, vier Rebounds und neun Assists. Ebenfalls eine starke Leistung zeigten Devin Booker (27 Punkte) und Center Deandre Ayton (22 Punkte und 19 Rebounds). Bei den Bucks war Khris Middleton mit 29 Zählern der beste Werfer. Antetokounmpo kam auf 20 Punkte und 17 Rebounds.

" Wir haben die ganze Saison auf diese Momente hingearbeitet ", sagte Paul nach dem ersten Sieg in der Best-of-seven-Serie. " Wir werden weitermachen. Das war nur ein Spiel. Wir müssen konzentriert bleiben. "

Die Taktik? Einfach Paul machen lassen

Der Point Guard erhielt von seinem Coach ein Extralob. " Wenn es so läuft, willst du das Spielfeld einfach gut abdecken und ihn alles orchestrieren lassen. Wenn er in diesem Modus ist, dann füttert uns das ", sagte Monty Williams, der zu Beginn seiner Karriere schon einmal mit Paul zusammengearbeitet hatte. " Früher war es so, dass ich alles angesagt habe. Jetzt versuche ich auch oft, ihm einfach nicht im Weg zu sein. Das ist das Verhältnis, das wir inzwischen haben. Da gibt es dieses Vertrauen. "

Nicht mehr zur Verfügung steht den Suns in den Finals Dario Saric. Der Kroate zog sich im Spiel einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu. Saric werde "für unbestimmte Zeit" fehlen, teilte der Klub mit.

Spiel zwei ist in der Nacht auf Freitag (MEZ) erneut in Phoenix. Die Suns haben den Titel in der NBA noch nie gewonnen, die Bucks einmal vor genau 50 Jahren. Für beide Vereine ist es die jeweils dritte Teilnahme an den Finals.

dpa | Stand: 07.07.2021, 06:37