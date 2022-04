Lakers verpassen NBA-Playoffs - enges Rennen im Osten

Rekordmeister Lakers verloren ohne den verletzten Superstar LeBron James am Dienstagabend (Ortszeit) 110:121 bei Spitzenreiter Phoenix Suns. Weil die San Antonio Spurs zuvor 116:97 bei den Denver Nuggets gewonnen hatten, können die Lakers den Rückstand auf Rang zehn in den verbleibenden drei Spielen der Hauptrunde in der NBA nicht mehr aufholen.