Die Heat siegten in der Nacht zu Samstag (10.10.20) in einem denkbar knappen Spiel fünf mit 111:108. In den letzten Minuten gab es zahlreiche Führungswechsel - mit dem besseren Ende für die Heat. Superstar Jimmy Butler überzeugte mit einem Triple Double - 35 Punkte, zwölf Rebounds, elf Assists. Teamkollege Duncan Robinson steuerte 26 Zähler bei.

Überragender Mann bei den Lakers war einmal mehr Superstar LeBron James, der auf 40 Punkte, 13 Rebounds und sieben Assists kam. Auch Anthony Davis lieferte eine starke Partie ab und kam auf 28 Punkte und zwölf Rebounds.

Nächste Chance für die Lakers

DIe Lakers haben in der Nacht zu Montag (12.10.20) die nächste Chance, den ersten Titelgewinn seit 2010 perfekt zu machen. Gewinnen die Heat auch dieses Duell, kommt es zu einem entcheidenden siebten Spiel.

NBA in der "Bubble" in Disney World

Mit der Finalserie geht auch für die verbleibenden Profis die Zeit in der "Bubble" bald zuende. Nach der Saisonunterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie im März hatte die NBA Ende Juli ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen.

22 der 30 Teams in der Liga brachten in Disney World eine verkürzte reguläre Saison zum Abschluss. Die Playoffs fanden im gewohnten Modus statt. Alle Spiele aber wurden in Disney World in Orlando ausgetragen - Fans wurden per Videoscreen eingeblendet. Die Profis und andere Beteiligte wurden abgeschirmt und durften keinen Kontakt zu Außenstehenden haben.