NBA-Playoffs: Mavericks nach zweiter Pleite unter Druck, Miami auf Kurs

Die Dallas Mavericks und Nationalspieler Maxi Kleber liegen in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBW in der Playoff-Zweitrundenserie gegen die Phoenix Suns mit 0:2 nach Spielen zurück. Am Mittwoch (04.05.2022/Ortszeit) verloren die Texaner auswärts mit 109:129 (60:58).

Die Serie wechselt nun nach Dallas, wo die Mavericks unter Zugzwang stehen. Welches Team als erstes vier Partien in der Basketball-Profiliga gewinnt, zieht in die nächste Playoff-Runde ein.