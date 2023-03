NBA Dallas und Kleber chancenlos Stand: 14.03.2023 07:26 Uhr

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks den nächsten Rückschlag im Kampf um die Play-offs der NBA erlitten.

Ohne ihre beiden Stars Luka Doncic und Kyrie Irving gingen die Mavs gegen die Memphis Grizzlies mit 88:104 unter und rutschten im Westen auf Rang acht ab. Der Rückstand auf Tabellenplatz sechs, den letzten direkten Play-off-Rang, beträgt zwei Siege.

Maxi Kleber verwandelt nur einen Freiwurf

Für die Texaner war es die dritte Niederlage nacheinander und die zweite Pleite binnen zwei Tagen gegen Memphis, das auch ohne seinen suspendierten Topspieler Ja Morant den dritten Erfolg in Serie einfuhr. In knapp 25 Minuten verwandelte Kleber lediglich einen Freiwurf, dazu sammelte er drei Rebounds und ein Assist. Bester Mavs-Werfer war Jaden Hardy mit 28 Zählern, bei den Grizzlies sprang vor allem Desmond Bane (23) in die Bresche.

Die Indiana Pacers mussten ohne Nationalspieler Daniel Theis einen Dämpfer im Rennen um das Play-in-Turnier hinnehmen. Beim schlechtesten Team der Liga, den Detroit Pistons, unterlagen die Pacers deutlich mit 97:117 - zwei Tage zuvor hatte Indiana an selber Stelle noch einen knappen Sieg gefeiert.

Giannis Antetokounmpo gelingen 46 Punkte

Derweil bauten die Milwaukee Bucks, bei denen der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo nach drei Spielen aufs Parkett zurückkehrte, ihren Vorsprung auf die Boston Celtics im Osten aus. Mit 46 Punkten und zwölf Rebounds führte der "Greek Freak" seine Bucks zum 133:124 bei den formstarken Sacramento Kings.

Die Celtics verloren hingegen überraschend mit 109:111 beim West-Schlusslicht Houston Rockets, 43 Zähler des starken Jaylen Brown reichten dem Vizemeister dabei nicht.