Die lästigen Fragen zum Thema Impfen blieben Kylie Irving am Medientag der NBA nicht erspart. Gerne wäre der Superstar der Brooklyn Nets ihnen ausgewichen. Als einziger seiner Mannschaft war der Impfskeptiker nicht persönlich anwesend und musste wegen des Corona-Protokolls der Stadt New York am Computer zugeschaltet werden.

Geimpft oder nicht? Das war die brennendste Frage. Irving gab sich zugeknöpft, er wolle die Angelegenheit "privat halten", sagte der 29-Jährige. Die ganze Aufregung stört ihn.