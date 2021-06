NBA: Phoenix Suns mit klarem Sieg gegen Denver

Nach dem überzeugenden 122:105 in Spiel eins der Halbfinal-Serie holten die Suns im zweiten Heimspiel einen 123:98-Erfolg. Zum Einzug in die Endspielserie der Teams aus dem Westen braucht es vier Siege. Die beiden kommenden Begegnungen finden nun in Denver statt.

Der frisch zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde gewählte Nuggets-Star Nikola Jokic konnte die Niederlage trotz seiner 23 Punkte, 13 Rebounds und sechs Assists nicht verhindern. Bei den Suns überzeugte der 36-Jährige Chris Paul mit 17 Punkten.

dpa | Stand: 10.06.2021, 07:42