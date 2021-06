NBA

Phoenix Suns kurz vor Finaleinzug: Sieg bei den Clippers

Die Texaner gewannen am Samstag (26.6.21/Ortszeit) bei den Los Angeles Clippers mit 84:80 und führen dadurch in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1. In der Nacht zum Dienstag könnten die Suns den ersten Finaleinzug seit 1993 perfekt machen.