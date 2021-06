NBA-Playoffs - Clippers verkürzen in Conference Finals gegen die Suns

In ihrem ersten Heimspiel in der Serie holten die Clippers am Donnerstagabend (Ortszeit) im Staples-Center ein 106:92.

Erste Pleite nach neun Siegen in Folge für die Suns

Obwohl die Suns wieder mit ihrem Anführer Chris Paul spielen konnten, der zuletzt auf der Corona-Liste der NBA gestanden und die beiden Erfolge zum Auftakt verpasst hatte, setzte es für die Gäste nach zuletzt neun Siegen in Serie wieder eine Niederlage.

Paul George legt Double-Double auf

Weder Paul noch Devin Booker spielten bei den Suns so stark wie zuletzt. Beide kamen auf je 15 Punkte. Bei den Clippers überzeugte dagegen insbesondere Paul George mit 27 Punkten, 15 Rebounds und acht Vorlagen.

Leonard fehlt weiter verletzt

"Dieses Team ist hart. Wir tun, was auch immer notwendig ist" , sagte George dem TV-Sender ESPN . "Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei." Kawhi Leonard fehlte erneut wegen einer Knieverletzung.

Die Clippers dürfen nun weiter von der ersten Teilnahme an den NBA-Finals ihrer Geschichte träumen. Auch die Suns haben die Meisterschaft noch nie gewonnen, standen aber zwei Mal schon im Finale - zuletzt in der Saison 1992/1993.

dpa | Stand: 25.06.2021, 06:20