Supercup Deutsche Basketballer ohne Theis und Giffey Stand: 19.08.2022 07:31 Uhr

Es läuft nicht rund in der EM-Vorbereitung für die deutschen Basketballer. Beim Supercup müssen nun Daniel Theis und Niels Giffey passen.

Die Freude über die verspätete Ankunft von Nick Weiler-Babb hielt bei den deutschen Basketballern nicht lange an. Denn während der gerade erst eingebürgerte Profi von Bayern München am Wochenende beim Supercup in Hamburg sein Debüt im Nationaltrikot feiern soll, fehlen Bundestrainer Gordon Herbert zwei andere wichtige Spieler.

NBA-Profi Daniel Theis ist nach Angaben des Deutschen Basketball Bundes aus Gründen der Belastungssteuerung nicht dabei. Niels Giffey fehlt aus privaten Gründen.

Schwieriges Personalpuzzle für Gordon Herbert

Und so steht Herbert vor dem ersten wirklichen Härtetest in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September) vor einem schweren Personalpuzzle.

Eigentlich hatte der Bundestrainer das traditionelle Turnier dazu nutzen wollen, sein Team endlich einzuspielen. "Ich will sehen, wie die Jungs ihre Rollen finden" , hatte Herbert gesagt.

Die Zeit wird langsam knapp

Doch nun fehlen in Theis und Giffey zwei wichtige Akteure. Zwar nominierte Herbert in Leon Kratzer und Gavin Schilling zwei Spieler nach. Doch rund zwei Wochen vor Beginn der EM wird die Zeit für die deutsche Mannschaft langsam knapp.

"Wir haben Leon und Gavin zurückgeholt, weil wir uns auf den großen Positionen etwas beschützen müssen. Falls etwas passiert, müssen wir gewappnet sein" , begründete Herbert die Entscheidungen. Noch ist nicht wirklich zu erkennen, wie der Gastgeber bei der EM das von Herbert ausgegebene Ziel Medaille erreichen soll.

Bei Nick Weiler-Babb braucht es Geduld

Denn auch Weiler-Babb, der am Donnerstag endlich zur Mannschaft stieß, wird sehr wahrscheinlich nur im zweiten Spiel am Samstag gegen Italien oder Serbien zum Einsatz kommen. Der erst vor kurzem eingebürgerte Profi von Bayern München hatte zuletzt aus familiären Gründen gefehlt, stieß aber am Donnerstag zur Mannschaft.

" Nick hat am Donnerstag ohne Kontakt trainiert, da er erst zwei Stunden vor dem Training angekommen ist. Ich bin noch nicht sicher, ob er am Freitag spielen wird, aber auf jeden Fall am Samstag ", sagte Herbert.

Das deutsche Team trifft an diesem Freitag (20.30 Uhrt) auf Tschechien. Am Samstag geht es dann entweder gegen Italien oder gegen Serbien.