Den überragenden Scottie Wilbekin (28 Punkte) bekamen sie aber nie in den Griff. Bereits zum Bundesligastart hatten die Münchner gegen Ulm (83:86) überraschend verloren. Beim israelischen Meister traten sie vor 10.352 Zuschauern deutlich überzeugender auf, auch wenn es nicht zum Sieg reichte.

Erstsmals festes Mitglied in der EuroLeague

Nachdem die Bayern in der vergangenen Saison als erste deutsche Mannschaft die Play-offs der europäischen Königsklasse erreicht hatten und nur knapp am Einzug ins Final Four scheiterten, sind die Ansprüche gewachsen.

Erstmals treten die Münchner als festes Mitglied in der Euroleague an, mit der A-Lizenz sind sie Gesellschafter in einem exklusiven Klub. "Das gibt uns natürlich auch Planungssicherheit" , sagte FCB-Präsident Herbert Hainer. Er sei "sehr zuversichtlich, dass wir den Weg in die europäische Spitze schaffen" .

Finalturnier in Berlin

Das Finalturnier der Euroleague findet im Mai 2022 in Berlin statt, bis dahin ist es für die Bayern ein weiter Weg, der im zweiten Spiel über den FC Barcelona führt. Die Katalanen kommen am 7. Oktober nach München.

Stand: 30.09.2021, 22:14