Vladimir Lucic ist einer dieser Basketballer, die jede Mannschaft gerne in ihren Reihen hätte. Schon deshalb, weil sie dann nicht gegen ihn spielen muss.

Warum das so ist, bewies der 31 Jahre alte Serbe vom FC Bayern in der vergangenen Woche wieder in der Euroleague gegen Roter Stern Belgrad: Dreieinhalb Minuten vor dem Ende läutete Lucic, der wie das gesamte Team bis dahin wenig zustande gebracht hatte, eine unerwartete Aufholjagd ein.

Mit einem erfolgreichen Dreier, es waren seine ersten Punkte überhaupt in diesem Spiel. Lucic ließ noch weitere sieben Punkte folgen, und am Ende stand ein Auswärtssieg der Bayern.

Es war einer dieser besonderen Lucic-Momente, wie es sie schon einige Male gab in der laufenden Euroleague-Saison: Gegen Alba Berlin liefen die Münchner das komplette Spiel einem Rückstand hinterher. In der letzten Minute der Verlängerung war es wiederum der erfahrene Lucic, der den "Dagger" setzte, wie es in der NBA heißt: den Dolchstoß, der den Gegner endgültig matt setzt. Erst besorgte er die Führung mit einem schwierigen Distanzwurf, hart bedrängt, aus der äußersten Ecke des Spielfelds. Und gleich danach stoppte er den Gegenangriff der Berliner, indem er ein Offensivfoul von Albas Maodo Lo provozierte. Eine abgezockte und auch etwas hinterlistige Aktion, die unterstrich, dass er sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Niederlage stemmen wollte.

Pesic lobt Lucics Bereitschaft: "Niemals aufgeben"

" Lucic steht für alles, was uns auszeichnet in dieser Saison: Niemals aufgeben, auch mal ins Risiko gehen, kämpfen bis zum Schluss ."

, sagt Marko Pesic, Geschäftsführer von Bayerns Basketballern. Bei den 18 Siegen, die die Münchner in der Euroleague schon eingesammelt haben, sind sie neunmal zurückgekommen, nach einem zum Teil zweistelligen Rückstand.

Genau diese Bereitschaft hatten die Bayern-Verantwortlichen auch gefordert, nach der ernüchternden Vorsaison, als die Münchner nicht nur den deutschen Meistertitel verloren, sondern auch in der Euroleague, von den besten Teams Europas, mehrmals auseinandergenommen wurden. " Wir haben an unserer Mentalität gearbeitet, schon in der Vorbereitung. Das war der Schlüssel “, sagt Bayern-Routinier Lucic. " Das oberste Ziel war es, dass wir wirklich in jedem Spiel an die Grenzen gehen. Das haben wir bislang gut umgesetzt. Dass wir soviele enge Spiele gewonnen haben, vor allem auswärts, hat uns zusätzlich Selbstvertrauen gegeben. "

Baldwin als Entdeckung der Euroleague-Saison

Der andere Spieler, der bislang bei den Münchnern herausragt, ist Wade Baldwin, einer der spektakulärsten Spielmacher, den die BBL gesehen hat. Dabei war die Verpflichtung des US-Amerikaners im vergangenen Sommer nicht ohne Risiko. Aus der NBA , wo Baldwin sich weder in Memphis noch in Portland durchsetzen konnte, hängt ihm der Ruf nach, nicht ausreichend Charakterstärke zu besitzen, um ein Team anführen zu können. Beim FC Bayern aber spielt Baldwin seine mit Abstand beste Saison, stand bislang in jedem Spiel der Euroleague auf dem Parkett und gehört mit mehr als 22 Punkten im Schnitt zu den gefährlichsten Schützen.

Für die gute Entwicklung des US-Amerikaners machen sie in München vor allem den Trainer verantwortlich: Andrea Trinchieri gilt als leidenschaftlicher, fordernder Coach, der Spieler aber manchmal auch überfordern kann. Doch dem mit 24 Jahren immer noch recht jungen Spielmacher verzeiht Trichnieri auch mal Aktionen, bei denen er überdreht.

Bayern-Geschäftsführer Pesic (l.), Coach Trinchieri: "Spieler spüren das Vertrauen"

Baldwin, aber auch andere Spieler wie Paul Zipser, die deutlich präsenter und selbstbewusster auftreten, hätten von Beginn an das Vertrauen von Trinchieri gespürt, erklärt Bayern-Geschäftsführer Pesic. Deshalb akzeptierten sie auch die oft emotionale Art des Trainers, wenn es einmal nicht rund läuft: " Die Spieler wissen immer, dass es konstruktive Kritik ist. Dass es Andrea immer darum geht, sie am Ende besser zu machen. Dadurch ist es möglich, dass wir als Mannschaft insgesamt auf einem Niveau spielen, das viele vorher so nicht erwarten haben. “

Noch zwei Siege bis zu den Playoffs

Sechs Spieltage vor Schluss sind die Münchner in der Euroleague so nahe dran an den Playoffs wie noch keine deutsche Mannschaft zuvor. Als Tabellenvierter haben sie es selbst in der Hand, am Ende unter den ersten Acht zu landen und die Chance zu bekommen, um den höchsten europäischen Titel zu spielen.

Mindestens zwei Siege brauchen die Münchner noch für den Playoff-Einzug, so die interne Rechnung. Manager Pesic warnt aber vor dem schweren Restprogramm: Am Freitag (12.03.2021) geht es zum spanischen Meister Vitoria-Gasteiz. Die Basken sind auch noch im Playoff-Rennen, ebenso wie die darauffolgenden Gegner der Bayern: Valencia, Zalgiris Kaunas und die beiden Großklubs aus Istanbul, Fenerbahce und Anadolu Efes. Und am letzten Spieltag wartet Euroleague-Spitzenreiter FC Barcelona. " Das sind alles Teams, die mehr Qualität haben als wir. "

Fester Startplatz in der Euroleague

Perspektivisch wichtiger als die Playoffs ist ohnehin der feste Startplatz in der Euroleague, den die Münchner ab der kommenden Saison sicher haben. Der Vorstand der Euroleague-Dachorganisation ECA hat dem FC Bayern am vergangenen Montag grünes Licht für die Aufnahme in den Kreis der dauerhaften Euroleague-Mitglieder gegeben. Dies gibt den Münchnern, die bislang mit einer Wildcard antraten, mehr Planungssicherheit. Außerdem sollen sie als Klub mit sogenannter A-Lizenz künftig stärker an den gesamten Vermarktungseinnahmen der Euroleague partizipieren, Verhandlungen über die weiteren finanziellen Details soll es in den kommenden Wochen geben.

Davon erhoffen sich die Münchner dann auch sportlich bessere Karten im Wettstreit mit den europäischen Top-Teams, deren Etats zum Teil weit jenseits der 20 Millionen Euro liegen. Quersubventionierungen von der umsatzstarken Fußballabteilung, wie sie etwa bei Real Madrid oder dem FC Barcelona praktiziert wurden, soll es bei Bayerns Basketballern auch in Zukunft nicht geben, bekräftigte der Klub.

Lucic: "Wir werden bereit sein"

Dass sie schon in dieser Saison die Chance haben, neben Meisterschaft und Pokal auch in Europas Königsklasse um den Titel mitzuspielen, ist "eine große Sache", sagt Vladimir Lucic: " Die wichtigsten Spiele kommen noch. Aber wenn wir die Möglichkeit bekommen, einen Titel zu gewinnen, dann werden wir bereit sein. "

Stand: 12.03.2021, 08:00