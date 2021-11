Euroleague - Erfolgsserie der Bayern-Basketballer reißt

Der FC Bayern verlor in Russland beim viermaligen Titelgewinner ZSKA Moskau unglücklich mit 74:77 (41:32) und erlitt nach drei Pflichtspielsiegen in Serie einen Rückschlag. "Wir haben sehr solide gespielt" , sagte Trinchieri, der nach überstandener Bronchitis wieder an der Seitenlinie stand. Sein Team habe aber "zwei folgenschwere Fehler" gemacht.

Bayern starten stark

Durch die Niederlage stehen die Bayern bei fünf Siegen und sieben Niederlagen. Bei einem Erfolg hätten die Münchner mit Moskau (7:5) um den deutschen Nationalspieler Johannes Voigtmann gleichgezogen.