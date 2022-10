BBL, 3. Spieltag Bonn macht Bamberger Fehlstart komplett Stand: 08.10.2022 22:54 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga verteidigt. Gegen Brose Bamberg war es aber lange Zeit ein zähes Ringen.

Bonn, der Hauptrunden-Zweite des Vorjahres, gewann am Samstagabend (08.10.2022) auch sein zweites Saisonspiel nach einer deutlichen Leistungssteigerung in Halbzeit zwei 84:76 (39:43) gegen Bamberg.

Der frühere Serienmeister setzte mit der dritten Niederlage im dritten Spiel seinen Fehlstart fort.

Starker Zwischenspurt mit 17:3-Lauf

Für die Bonner, die aus einem 50:52 mit einem gewaltigen Zwischenspurt ein 67:55 machten, war US-Guard TJ Shorts II mit 16 Punkte erfolgreichster Werfer. Dessen Landsmann Justin Wright-Foreman kam für Bamberg auf 17 Zähler.

Washington trifft mit der Schlusssirene

Eric Washington warf die MLP Academics Heidelberg mit einem erfolgreichen Dreier mit der Schlusssirene zum 93:90 (43:54)-Heimerfolg über die Fraport Skyliners aus Frankfurt. Washington hatte Heidelberg in der Schlussphase zurückgeführt und in den letzten drei Minuten die letzten 16 Punkte seines Teams erzielt.

Krimi zwischen Würzburg und Weißenfels

Der Syntainics MBC aus Weißenfels setzte sich auswärts gegen die Würzburg Baskets mit 117:113 (56:44) nach zweifacher Verlängerung durch. Erst rettete Kris Clyburn in der Schlusssekunde des vierten Viertels die Weißenfelser per Dreier in die erste Verlängerung, dort gelang Lamont Jones ebenfalls mit einem Dreier in der letzten Sekunde der 102:102-Ausgleich.

In der zweiten Verlängerung übernahm Jones erneut: Zehn seiner 30 Punkte erzielte der Guard des MBC in den letzten fünf Minuten.

Hamburg bezwingt Bayreuth

Raoul Korner entführte mit den Veolia Towers Hamburg bei seiner Rückkehr nach Bayreuth einen 95:79 (52:39)-Auswärtserfolg. Korner hatte medi Bayreuth von 2016 bis 2022 trainiert und war im Sommer nach Hamburg gewechselt.