Die MHP Riesen, in der Vorsaison das beste Team der Hauptrunde, kommen nach holprigem Start immer besser in Fahrt. Die Ludwigsburger gewannen am Samstag (30.10.2021) mit 88:80 beim Mitteldeutschen BC und schoben sich nach dem 6. Spieltag mit 8:4 Punkten in die Spitzengruppe.

Topscorer der Partie war MBC-Spielmacher Jamel Morris, dessen 33 Punkte konnten aber nichts an der Niederlage ändern, weil Ludwigsburg das gefährlichere Team: Gleich fünf Spieler im Team von John Patrick trafen zweistellig.