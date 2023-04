Baketball-Bundesliga Bonn überrollt Bayreuth Stand: 15.04.2023 20:41 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben in der BBL im Fernduell mit Tabellenführer Alba Berlin vorgelegt und Medi Bayreuth ein Stück weiter Richtung Abstieg befördert.

Bonn schickte am Samstagabend den Tabellenletzten aus Bayreuth mit einer 86:42-Packung nach Hause und stellte damit einen neuen Klubrekord auf: Noch nie zuvor kassierten die Bonner so wenige Punkte in einem Bundesliga-Spiel.

Bonn bleibt Alba auf den Fersen

In der Tabelle bleiben die Bonner nach dem 28. Spieltag mit 26 Siegen gleichauf mit Alba Berlin. Bayreuth (5 Siege, 23 Niederlagen) bleibt abgeschlagen am Tabellenende und braucht bei noch sechs ausstehenden Partien und drei Siegen weniger als Braunschweig auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz schon ein kleines Basketball-Wunder, um sich noch zu retten.

Bei den Bonnern, die das Spiel schon zur Pause bei einem Zwischenstand von 42:18 praktisch entschieden hatten, war Deane Williams mit 16 Punkte Topscorer. Leon Kratzer kam mit 12 Punkten und 15 Rebounds auf ein Double-Double.

Oldenburg mit Sieg in Chemnitz

Die EWE Baskets Oldenburg haben einen wichtgen Sieg im Playoff-Rennen gefeiert. Die Oldenburger setzten sich bei den Niners Chemnitz nach einer Aufholjagd mit 91:89 bei den Niners Chemnitz durch. Oldenburgs DeWayne Russell war mit sechs Punkten in der Schlussphase der entscheidende Mann, mit 27 Punkten war der Spielmacher auch bester Schütze des Spiels.

Die Oldenburger kletterten durch den Sieg auf den vierten Platz, der ihnen Heimrecht in der ersten Playoff-Runde bescheren würde.