Die Berliner bezwangen die EWE Baskets Oldenburg im Halbfinal-Hinspiel am Montagabend (22.06.2020) mit 92:63 (49:33). Damit gehen die Berliner mit einem 29-Punkte-Polster in das zweite Duell am Mittwoch, die Ergebnisse beider Partien werden addiert.

Bester Werfer für Alba war Peyton Siva mit 19 Punkten, bei den vor allem in der zweiten Hälfte erschreckend schwachen Oldenburgern waren auch 23 Zähler von Rasid Mahalbasic zu wenig.