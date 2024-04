Gelungene Europapokal-Generalprobe BBL - Chemnitz dominiert Schlusslicht Tübingen Stand: 13.04.2024 21:24 Uhr

Die Niners Chemnitz erfüllen souverän ihre Pflichtaufgabe und lassen BBL-Schlusslicht Tübingen keine Chance. Das Pastore-Team schont dabei Kräfte und tankt noch einmal Selbstvertrauen für das anstehende Hinspiel im Europokalfinale.

Die Niners Chemnitz bleiben Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München weiter auf den Fersen und haben nebenbei eine gelungene Generalprobe für ihre anstehenden Finals im FIBA Europe Cup gefeiert. Das Team von Chefcoach Rodrigo Pastore gewann am Samstagabend (13. April) daheim letztendlich total souverän mit 113:82 (52:41) gegen Ligaschlusslich Walter Tigers Tübingen. Da in der BBL der Siegquotient über die Platzierung entscheidet, liegen die Sachsen trotz aktuell schon 23 Siegen (fünf Niederlagen) mit 82,1 Prozent knapp hinter den Münchnern (22:4/84,6 Prozent).

Sechs Chemnitzer punkten zweistellig

Vor 4.306 Zuschauern in der Chemnitzer Messehalle avancierte einmal mehr Kevin Yebo zum wichtigsten Faktor für die Gastgeber. In nur knapp 19 Minuten auf dem Parkett steuerte der Center 23 Punkte, sechs Rebounds, drei Assists und drei Steals zum sechsten Sieg in den letzten sieben Partien bei. Neben Yebo punkteten in Wesley van Beck (20), Kaza Kajami-Keane (18), Jeff Garrett (16), Deandre Lansdowne (15) und Aher Uguak (12) gleich fünf weitere Chemnitzer Akteure zweistellig.



Am kommenden Mittwoch (17. April, 19 Uhr, im Sport-im-Osten-Livestream und Ticker) bestreitet Chemnitz vor heimischer Kulisse das erste von zwei Finalspielen um den ersten Titel der Klubgeschichte. Dabei geht es gegen Bahcesehir Istanbul. In Europas viertwichtigstem Vereinswettbewerb können die Niners sich zum dritten deutschen Sieger nach dem Mitteldeutschen BC (2004) und den Frankfurt Skyliners (2016) krönen.

sid/SpiO