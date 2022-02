Die Hauptstädter setzten sich am Sonntag (20.02.22) in eigener Halle in einem lange umkämpften Finale gegen den Underdog Hakro Merlins Crailsheim mit 86:76 (39:43) durch und krönten sich damit zum Rekord-Pokalsieger. Durch ihren elften Pokalerfolg überholten die Berliner Bayer Leverkusen (zehn Titel) in der ewigen Rangliste.