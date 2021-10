Spannende Schlussphase

Aus der Kabine kamen die Bayern mit mehr Einsatzwillen. Mit 25:16 ging der dritte Spielabschnitt deutlich an den deutschen Vizemeister.

Zunächst hatte der litauische Rekordmeister immer eine Antwort auf die Münchner Aufholjagd parat. Doch Darrun Hilliard sorgte knapp sechs Minuten vor Schluss für die erste Münchner Führung seit den Anfangsminuten. In einer spannenden Schlussphase avancierte bei den Bayern Deshaun Thomas zum Matchwinner: In der Schlussminute punktete Thomas in zwei Angriffen in Folge, 39 Sekunden vor Schluss zur 74:71-Führung.

dpa | Stand: 21.10.2021, 21:25