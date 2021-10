Euroleague - auch Bayern München verliert gegen Barcelona

Nicht so chancenlos wie Alba

Der zweimalige Gewinner der Euroleague hatte schon den deutschen Meister Alba Berlin mit 96:64 "einfach so zerstört", wie Bayerns Trainer Andrea Trinchieri vor der Begegnung anmerkte. Ganz so chancenlos waren die Münchner nicht, ohne Vladimir Lucic und Kapitän Nihad Djedovic oder den früheren NBA-Spieler Paul Zipser kamen sie aber nie in Schlagdistanz und betrieben nur im letzten Viertel dank einer Energieleistung Ergebniskosmetik.

Bester Werfer der Gastgeber war Darrun Hilliard mit 18 Punkten. Bei Barcelona überzeugte Cory Higgins mit 16 Punkten und fünf Assists.