Am Freitagnachmittag fliegt der DBB-Tross nach Kroatien. Dort geht es in der Vorrunde gegen Mexiko (Dienstag) und Russland (Donnerstag/beide 16.30 Uhr). Zwei Teams kommen ins Halbfinale (3. Juli), nur der Turniersieger erhält ein Ticket für die Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).

Stand: 24.06.2021, 19:15