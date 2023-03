Major League Baseball Baseball - astronomische Gehälter und neue Regeln Stand: 28.03.2023 10:47 Uhr

Die Major League Baseball startet in die neue Saison: Mit Rekordgehältern und neuen Regeln für mehr Tempo im Spiel

Die Gehälter, die in der Major League Baseball gezahlt werden, sind bereits astronomisch hoch. Aaron Judge (30) von den New York Yankees bekommt 360 Millionen Dollar für weitere neun Jahre, Manny Machado (30) von den San Diego Padres 350 Millionen für weitere elf Jahre.

4,22 Millionen im Durchschnitt

Wenn am Donnerstag die Major League Baseball (MLB) in ihre neue Saison startet, wird das Personal der 30 Klubs besser bezahlt werden als je zuvor. Im vergangenen Jahr machte die Liga elf Milliarden Dollar Umsatz, 4,22 Millionen Dollar betrug das durchschnittliche Gehalt der Spieler.

Spitzenverdiener, wenn es um das Jahresgehalt geht: Die altgedienten, aber nach wie vor exzellenten Pitcher (Werfer) Justin Verlander (40) und Max Scherzer (38) von den New York Mets mit je 43,33 Millionen.

Justin Verlander von den New York Mets

Viele vertragslose Spieler sorgen für hohe Ausgaben

Weil mittlerweile zwölf Mannschaften in die Playoffs kommen und damit eine Chance auf die World Series haben, lassen sich immer mehr Klubbesitzer zu schier hohen Ausgaben verleiten. Neben den Padres treibt vor allem der Hedgefonds-Manager Steve Cohen die Konkurrenz vor sich her: Den 26 Spielern seiner New York Mets zahlt er künftig 385 Millionen Dollar pro Jahr. Weil er so die Obergrenze von 233 Millionen durchbricht, muss er außerdem 111 Millionen Strafe zahlen.

Hauptgrund für der Dollar-Schwemme: Viele vertragslose Spieler ("free agents"), die im Winter auf den Markt kamen. Darunter diesmal: vier herausragende Shortstops. Sie nehmen eine Schlüsselposition auf dem Feld ein, entsprechend üppig kassieren sie.



Dansby Swanson erhält 177 Millionen Dollar für sieben Jahre von den Chicago Cubs, Carlos Correa 200 Millionen für sechs Jahre von den Minnesota Twins, Xander Bogaerts 280 Millionen für elf Jahre von den Padres und Trea Turner 300 Millionen für ebenfalls elf Jahre von den Philadelphia Phillies, die 2022 die Finalserie (World Series) gegen die Houston Astros verloren.

Manny Machado von den San Diego Padres

Regeländerungen für mehr Tempo

Damit das Geld weiter fließen kann, hat die MLB einige Regeln geändert: Sie will mehr Action. Einige Änderungen sollen die Verteidigung erschweren und so zu mehr Treffern und Runs (Punkten) führen. Die wichtigste Neuerung aber ist die Einführung der Stoppuhr, heißt: Trödeln ist nun nicht mehr, unter normalen Umständen muss der Ball spätestens nach 15 Sekunden im Spiel sein.

Das scheint zu helfen: Die Vorbereitungsspiele dauerten nur noch um die 2:30 Stunden im Schnitt statt wie bislang 3:03 Stunden. Für den derzeit wohl besten Baseball-Spieler der Welt bedeutet dies eine doppelte Umstellung. Shohei Ohtani, ein 28 Jahre alte Japaner von den Los Angeles Angels, ist ein gleichermaßen herausragender Pitcher und Batter. Weil er daher zwei Superstars in einem ist, schauen viele Klubs schon jetzt nach, wie voll ihr Geldspeicher ist. Nach der Saison wäre Ohtani ein "free agent". Wer ihn will, muss wohl 500 Millionen Dollar aufrufen.