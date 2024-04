Badminton Neuer Bundestrainer und Sportdirektor im DBV Stand: 24.04.2024 19:23 Uhr

Der Deutsche Badminton-Verband (DBV) hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Hannes Käsbauer (37) übernimmt die seit dem 1. Januar vakante Stelle. Der Ex-Nationalspieler war bislang als Leiter des Bundesstützpunktes Doppel/Mixed in Saarbrücken tätig. Der langjährige Chefcoach Detlef Poste kümmert sich seit Jahresbeginn als Nachwuchs-Bundestrainer um die Talentausbildung im Verband.

Am Mittwoch gab der DBV auch den Wechsel auf der Position des Sportdirektors bekannt. Martin Kranitz gibt sein Amt auf. "Es ist in meinem Interesse, mich nach 25 Jahren, die ich in der ersten Reihe Verantwortung getragen habe, daraus zurückzuziehen", sagte Kranitz, der nun die Leitung des Bundesstützpunktes in Saarbrücken übernimmt. Kranitz war ab 1999 zunächst Referent Leistungssport im DBV, ab 2007 arbeitete er als Sportdirektor.

Auf Kranitz folgt Niclas Hildebrand, der in gleicher Funktion bis 2023 über mehrere Jahre im Deutschen Volleyball-Verband (DVV) für die Sparte Beachvolleyball zuständig war. Beim DVV war Hildebrand im Sommer 2022 trotz laufenden Vertrags freigestellt worden.