Füllkrug im Interview: "Liegt auch an unserer Leistung"

Audio: Sandhausen entführt 3 Punkte aus Hannover: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 03:36 Min. . ARD. Von Tiede Thedinga.

Der SV Sandhausen meldet sich zurück in der 2.Bundesliga. In einer lange Zeit torlosen Begegnung gehen die Kurpfälzer am Ende mit 2:1 als Sieger vom Platz. | audio