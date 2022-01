Brady spielte seit dem Jahr 2000 Football in der NFL , zunächst bis 2019 für die New England Patriots, mit denen er sechs Mal den Titel gewann. Danach wechselte der Quarterback nach Tampa und holte sich 2021 seinen siebten Super-Bowl-Ring.

Fünf Mal MVP im Super Bowl

Gleich fünf Mal wurde er im Super Bowl als wertvollster Spieler ( MVP ) geehrt. Laut ESPN vollziehe Brady den Schritt mit Blick auf seine Gesundheit und seine Familie.

Die NFL twitterte unter dem Hashtag #ThankyouTom umgehend Dankesworte ("Keiner konnte es besser") und einen Zusammenschnitt seiner besten Würfe.

In den diesjährigen Playoffs scheiterten die "Bucs" nach einer packenden Aufholjagd von 3:27 auf 27:27 in der Divisional Round mit 27:30 an den Los Angeles Rams.