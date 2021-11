Die New England Patriots bleiben das Team der Stunde in der NFL . Die Mannschaft um Fullback Jakob Johnson aus Stuttgart bezwang am Sonntag auch die zuletzt starken Tennessee Titans deutlich 36:13 und hat nun sechs Siege in Serie - die längste Serie in der Liga.

Mit dem achten Saisonsieg zogen die Patriots in der AFC East auch wieder an den Buffalo Bills vorbei, die mit ihrem Sieg am Donnerstag vorgelegt hatten, und haben weiter die beste Ausgangsposition für die Playoffs. Für die Titans war die Pleite die zweite in Serie, die sechs Spiele zuvor hatten sie alle gewonnen.