Cincinnati Bengals: Vom Abgrund in den Super Bowl

Die Idee ging auf: In dieser Saison entwickelte sich das Duo zu einem der gefährlichsten Quarterback-Receiver-Tandems der Liga. Chase fing für 1455 Yards und wurde damit zum besten Nachwuchsspieler der Saison gekürt.

Neue Alte für die Bengals

Zwei Spieler, zumal noch so junge, führen ein Team aber nicht alleine in den Super Bowl. Ein entscheidender Faktor ist die Scouting-Abteilung Cincinnatis. Vor der Saison verpflichteten die Bengals vor allem erfahrene Spieler, die woanders nicht mehr gebraucht wurden, für wenig Geld. Cincinnati in Kurz-Form: Erfahrene Spieler stützen die jungen Wilden in der Offensive.

Stehaufmännchen trotzt bröckeliger O-Line

Gegen das mit Stars besetzt Los Angeles gehen die Bengals trotzdem als Außenseiter in den Super Bowl. Vor allem die bröckelige Offensive-Line, die Burrow beschützen soll, bereitet den Fans Kopfschmerzen. 51 Mal wurde er in der regulären Saison "gesackt" – kein anderer Quarterback wurde öfter zu Boden gebracht. Allein im Play-Off-Spiel gegen die Tennessee Titans neun Mal. Doch weil Joe Burrow im wahrsten Sinne des Wortes ein Stehaufmännchen ist, führte er sein trotzdem Team zum Sieg.

"Joe Brrr" - Eiswasser in den Venen

Spätestens eine Woche später, im AFC Conference Championship Game, quasi dem Halbfinale, ließ er dann auch noch die letzten Zweifler verstummen. Gegen die Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes holte Cincinnati einen 3:21-Rückstand zur Halbzeit auf. Joe Burrow rechtfertigte einen seiner weiteren Spitznamen: "Joe Brrr" – wegen seiner eiskalten Nerven.

Auch im Super Bowl wird es wieder auf ihn ankommen, sein Trainer Zac Taylor ist sich aber sicher, dass sein Quarterback abliefern wird: "In großen Momenten spielt er groß auf, er ist für diese Bühne gemacht." Für Joe Burrow scheint ohnehin nichts unmöglich.