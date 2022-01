Vom Endspiel sind die sie noch weit entfernt. Der "Rebuild" ist in Detroit voll im Gange. Für Fans, Trainer und die Spieler eine sportlich schwere Zeit, allerdings für junge Talente eine gute Möglichkeit, sich zu tragenden Säulen zu entwickeln. Das Saisonergebnis von drei Siegen, einem Unentschieden und 13 Niederlagen wird den Leistungen des Teams nicht ganz gerecht, oft verlor man Spiele tragisch in den letzten Sekunden. Ein Fundament ist also gelegt.

Auf dem Weg zum zweiten Kapitel

Der Lions-Head-Coach Dan Campbell hält große Stücke auf den 22-Jährigen und wird auf im nächsten Jahr die Entwicklung des Teams leiten. "Der Junge ist wertvoller als Gold" , schwärmt der Trainer. Die Umstände in Detroit haben dem Passempfänger in die Karten gespielt, und er hat das Beste daraus gemacht. Warme Worte haben in der NFL eine geringe Halbwertszeit. Nicht selten folgen auf solche Lobeshymnen Durststrecken. Amon-Ra St. Brown hat - wie alle gedrafteten Spieler - einen Vertrag über vier Jahre, bei dem das Team eine Option auf ein fünftes Jahr zu festgelegten Bezügen hat.

Egal welche Spieler auf der Wide-Receiver-Position vor der nächsten Spielzeit verpflichtet werden: St. Brown hat seine Visitenkarte prominent auf Campbells Playbook platziert. Wie er auf Instagram nach dem letzten Spiel zusammenfasste, ist sein erstes Kapitel in der NFL geschrieben, und er zeigt sich dankbar und demütig. Den Glauben an sich selbst und die harte Arbeit wird er auch in Kapitel zwei weiterführen, auch wenn er sich in seinem Post etwas selbstironisch nur als "irgendeinen Pick aus der vierten Runde" bezeichnet.

Stand: 21.01.2022, 10:15