Quarterback der Kansas City Chiefs Superstar Mahomes - auf den Spuren von Tom Brady Stand: 09.02.2024 11:57 Uhr

Drei Super-Bowl-Siege in den ersten sechsten NFL-Jahren - das ist die Bilanz von Tom Brady. Was wie ein Rekord für die Ewigkeit erschien, könnte Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs nun einstellen.

Von Heiko Oldörp, Las Vegas

Wenn es nach seinem Vater gegangen wäre, wäre alles ganz anders gekommen. Dann wäre Patrick Mahomes jetzt nicht Quarterback der Kansas City Chiefs und würde sich auch nicht in Las Vegas auf den Super Bowl in der Nacht auf Montag (12.02.24) gegen die San Francisco 49ers vorbereiten. Denn Patrick Lavron Mahomes, wollte nie, dass Patrick Lavron Mahomes II, American Football spielt.

Er hatte vielmehr für seinen Sohne eine Karriere in der Major League Baseball im Sinn. Dort hatte Mahomes Senior einst selbst elf Jahre als Pitcher gespielt. Und der kleine Patrick Mahomes hatte durchaus auch Talent als Werfer. Er hatte in seiner Kindheit viel Zeit auf Baseball-Feldern verbracht und oft betont, dass er " von Herzen Baseballspieler " sei. 2014 hatten sich bei der Verteilung der Nachwuchsspieler auf die Vereine der Major League Baseball die Detroit Tigers sogar die Rechte an ihm gesichert.

Mahomes: Als Elftklässler mal versucht, Quarterback zu spielen

Doch Mahomes Junior, damals kurz vor seinem ersten Jahr am College, lehnte ab. Er hatte sich längst für Football entschieden. "In der elften Klasse kam er zu mir und meinte, er wolle mal versuchen, Quarterback zu spielen", erinnert sich Vater Mahomes. Aus dem Versuch wurde eine der faszinierendsten Erfolgsstories der NFL-Geschichte.

Mittlerweile spielt Patrick Mahomes seine sechste Saison in der National Football League. Und er kann zum dritten Mal Meister werden. Diese Daten haben im statistikverrückten Amerika umgehend einen Reflex ausgelöst. Ist Patrick Mahomes womöglich der GOAT - also the Greatest Of All Time?

Brady gewann sieben Super Bowls - einen gegen Mahomes

Dieser - selbstverständlich inoffizielle - Titel des "Besten aller Zeiten" ist einst Tom Brady zugeteilt worden. Denn der hatte sechs Super Bowls mit den New England Patriots gewonnen und 2021, auf den letzten Metern seiner Karriere, auch noch einen weiteren mit den Tampa Bay Buccaneers - und zwar ausgerechnet gegen Mahomes und die Chiefs. Die GOAT-Debatte schien somit beendet. Ein für alle mal.

Doch nun kann Mahomes eben genau das schaffen, was Brady einst zum gleichen Zeitpunkt seiner Karriere auch gelungen war: zum dritten Mal in den ersten sechs NFL-Jahren Meister werden. Das wären bereits mehr Championships als beispielsweise Peyton Manning oder John Elway in ihren gesamten Karrieren gewonnen haben - und genauso viele Super Bowl-Siege wie Troy Aikman.

In wichtigsten Spielen die besten Leistungen

Der ehemalige Playmaker der Dallas Cowboys hält die GOAT-Debatte zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht. Für ihn ist Brady unantastbar. Aber Mahomes, betonte Aikman dieser Tage, sei " zweifellos auf dem besten Weg dorthin."

Und Mahomes hat mittlerweile eine bradyeske Aura. Er gilt als jemand, der in den ganz wichtigen Spielen seine besten Leistungen bringt. So wie vor einem Jahr im Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles. Da hatte er sich kurz vor der Pause an seinem ohnehin schon lädierten rechten Knöchel verletzt und humpelte zur Halbzeit in die Kabine.

Trotz Verletzung herausragend im Vorjahres-Finale

Dort ließ sich Mahomes die neuralgische Stelle so stark tappen, dass er anschließend ohne sichtbare Probleme über den Rasen laufen konnte. Der Mann mit der Rückennummer 15 machte das, was von ihm erwartet wurde - und wofür ihm die Chiefs 2020 den ersten Vertrag der Sportgeschichte über eine halbe Milliarde Dollar gaben: er führte sein Team an, sorgte mit seinen Aktionen dafür, dass Kansas City nach einem 14:24-Pausenrückstand zurückkam.

Sein Lauf über 26 Yards in der drittletzten Minute war mitentscheidend dafür, dass die Chiefs beim Stand von 35:35 tief in die Eagles-Hälfte kamen und Kicker Harrison Butker keine Probleme hatte, das Sieg bringende Field Goal zum Endstand von 38:35 zu verwandeln. Kansas City war Meister und Mahomes wie schon beim Titelgewinn 2020 der " wertvollste Spieler" (MVP).

Verheiratet mit seinem High School-Sweetheart

So entschlossen Mahomes auf dem Football-Feld auch ist, so bescheiden gibt er sich außerhalb der großen Arenen. Skandale? Fehlanzeige. Und dass die Welt nun verstärkt auf seinen Mitspieler Travis Kelce schaut, weil der mit Taylor Swift liiert ist, kommt Mahomes ganz recht.

Er hat vor zwei Jahren seine Brittany geheiratet. Beide kennen sich seit der gemeinsamen Zeit an der High School in Texas und haben mittlerweile zwei Kinder.

San Francisco bei Buchmachern leicht vorn

Im Super Bowl sehen die Buchmacher zwar San Francisco als leicht favorisiert. Doch wer würde tatsächlich im wichtigsten Spiel der Saison gegen einen Patrick Mahomes wetten wollen?

Peter King jedenfalls nicht. Er gilt als einer der angesehensten Football-Reporter Amerikas und berichtet seit 40 Jahren über die NFL. King leugnet nicht, dass San Francisco genug Qualität habe, um das Finale zu gewinnen. Aber wenn er sich für einen Sieger entscheiden müsste, so King, dann würde er auf Kansas City tippen - "wegen Patrick Mahomes ."

Am Karriere-Ende hoffentlich nah an Brady dran

Der wurde natürlich bei seinen täglichen Pressekonferenzen in dieser Woche auch zum Vergleich mit Brady angesprochen - und gab sich so, wie immer: diplomatisch. Er habe " erst zwei Super Bowls gewonnen" Und alles, was er machen könne, sei "jeden Tag und in jedem Spiel" sein Bestes zu geben. Und am Ende seiner Karriere, könne er dann hoffentlich sagen, dass er nah an Tom Brady dran sei.

Auch Brady hat sich zur GOAT-Debatte geäußert. Er war in der Pat McAfee-Show zu Gast. Sollte jemals jemand sieben Super Bowls gewinnen, wäre ihm sein Respekt sicher. Denn, so der 46-Jährige weiter, er wisse wie schwer es sei, das zu erreichen.