NFL-Rekordvertrag Nicole Lynn - Shootingstar im Hintergrund Stand: 18.04.2023 18:03 Uhr

Die Geschichte hinter dem größten Deal in der National Football League begann mit einer Nachricht bei Instagram. "Hey, hast Du Dir schon einen Agenten ausgesucht?" , schrieb Nicole Lynn an College-Absolvent Jalen Hurts, "wenn nicht, würde ich gerne mit Dir Kontakt aufnehmen." Hurts antwortete - und traf eine Wahl, die ihm nun ein Rekordvermögen einbringt.

255 Millionen Dollar in fünf Jahren kann er bei den Philadelphia Eagles fortan verdienen, ausgehandelt hat den Vertrag, der ab 2024 gilt, die 34 Jahre alte Lynn.

Hurts sorgt für Schwärmereien - und Lynn auch

Hurts kann mit seinen 24 Jahren auf dem Feld erstaunlich viel. "Das Ding mit Jalen ist, und darum bin ich so optimistisch: Er hat diese unglaubliche Leidenschaft dafür, phänomenal zu sein" , schwärmte Eagles-Besitzer Jeffrey Lurie, "das sieht man bei den ganz Großen. Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, ob ich jemals jemanden in seinem Alter getroffen habe, der so reif ist."

Reif, talentiert und bereits erfolgreich - in der vergangenen Saison führte Hurts die Eagles in den Super Bowl (verlor dort allerdings gegen die Kansas City Chiefs). Eigenschaften, die im Big Business der NFL bestens zu verkaufen sind. Vor allem mit jemandem wie Nicole Lynn an der Seite. Die Juristin ist selbst mittlerweile so etwas wie ein Superstar ihrer Branche, ein "Trailblazer", wie es in den Vereinigten Staaten heißt, jemand, der das Spiel verändert.

Shooting-Star mit Jura-Abschluss

Jung, schwarz, weiblich - und in der Männerdomäne Football eine Spitzenkraft. Lynns Weg ist eine Underdog-Geschichte, und solche lieben sie in den USA. "Die Widrigkeiten, die ich als Kind erlebt habe, haben definitiv meine Einstellung als Erwachsene geprägt. Ich wusste, dass ich diesem Leben entfliehen wollte, und ich musste hart dafür arbeiten" , schreibt sie auf ihrer eigenen Homepage.

Mit nur 26 Jahren war sie die erste Agentin der einflussreichen PlayersRep, die später von Rapper Lil Wayne gekauft wurde. 2021 wechselte sie zur Klutch Sports Group und stieg dort 2023 zur Präsidentin Football Operations auf. Lynn vertritt Spieler der Denver Broncos und Las Vegas Raiders, sie vermarktet Jalen Hurts, Softball-Stars, eine Ballerina - und ganz unbescheiden auch sich selbst.

Perfekte Selbst-Vermarktung

Auf ihrer Website heißt es: "Nicole Lynn bringt extreme Intelligenz, Schönheit, Frechheit und Klasse in die Welt des Sports." So wie ihre Klienten sei sie "ein enormes Talent und eine Kraft, mit der zu rechnen ist" . Lynn betreibt einen eigenen Youtube-Kanal ("Heels on the Field") und hat ein Buch geschrieben: "Agent You" soll eine "Blaupause" für eine erfolgreiche Karriere sein, verspricht Lynn.

Sie selbst hat den Durchbruch geschafft, gegen alle Widerstände. "Als eine Frau in dieser Branche kämpfen wir immer um einen Platz am Tisch. Aber wenn wir endlich dort ankommen, haben wir das Gefühl, dass wir nicht an diesem Tisch sitzen sollen" , sagte sie schon 2019 in einem Interview für die Glamour. Mit dem Hurts-Vertrag hat Nicole Lynn einen Platz in den Geschichtsbüchern der NFL sicher.