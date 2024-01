NFL Chiefs in den Playoff - Kampf um Wild Cards bleibt spannend Stand: 01.01.2024 11:08 Uhr

Die Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes stehen in den Playoffs der US-Football-Profiliga NFL. Freilose in der ersten Ausscheidungsrunde haben Baltimore und San Francisco.

Die Baltimore Ravens haben sich in der NFL mit einem Kantersieg im Topspiel ein Freilos in der ersten Playoff-Runde gesichert. Der überragende Star-Quarterback Lamar Jackson führte das beste Team der Liga am Sonntag (31.12.2023/Ortszeit) mit fünf Touchdown-Pässen zu einem überraschend deutlichen 56:19 gegen die Miami Dolphins - mit dem 13. Sieg im 16. Saisonspiel ist den Ravens der erste Platz in der AFC nicht mehr zu nehmen.

Mahomes mit Chiefs in den Playoffs

Auch die San Francisco 49ers bekommen zunächst ein Freilos und das damit verbundene Heimrecht bis zur potenziellen Super-Bowl-Teilnahme am 11. Februar in Las Vegas. Nach einem 27:10 bei den Washington Commanders steht der fünfmalige Champion bei zwölf Siegen und vier Niederlagen. Der "Top Seed" in der NFC ist sicher, weil die Philadelphia Eagles völlig überraschend gegen die Arizona Cardinals (31:35) verloren.

Die Playoff-Teilnahme sicherten sich auch die Kansas City Chiefs und ihr Quarterback-Superstar Patrick Mahomes mit einem 25:17 gegen die Cincinnati Bengals. Für die K.o.-Runde qualifiziert sind auch die Los Angeles Rams, die 26:25 bei den New York Giants gewannen. Die Chicago Bears bekommen durch das 0:26 der Carolina Panthers (Bilanz 2:14) bei den Jacksonville Jaguars 2024 den ersten Pick im Draft.

Übersicht: So ist der Stand in den Divisionen

Stand AFC Division Sieger Wild Card AFC East Miami Dolphins Offen** AFC North Baltimore Ravens Cleveland Browns** AFC South Offen* Offen** AFC West Kansas City Chiefs -

*In der AFC South stehen vor dem letzten Spieltag der regulären Saison drei Teams gleichauf mit einer Bilanz von 9:7 - Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts und Houston Texans.

**Eine Wildcard haben die Cleveland Browns sicher. Die zweite Wildcard geht entweder an die Buffalo Bills (aktuell 10:6), die Pittsburgh Steelers (aktuell 9:7) oder eines der drei Teams aus der AFC South (siehe oben).

Stand NFC Division Sieger Wild Card NFC East Dallas Cowboys* Philadelphia Eagles* NFC North Detroit Lions Offen** NFC South Offen*** Offen** NFC West San Francisco 49ers Los Angeles Rams**

*Die Dallas Cowboys und die Philadelphia Eagles sind beide bereits für die Playoffs qualifiziert. Je nach Ausgang am letzten Spieltag wird ein Team Division-Sieger und ein Team erhält eine Wild Card.

**Die zweite Wildcard könnte an folgende Teams aus NFC North, South und East gehen: Green Bay Packers, Minnesota Vikings, Tampa Bay Bucaneers, New Orleans Saints, Atlanta Falcons, Seattle Seahawks.

***Den Sieger der NFC South machen die Tampa Bay Bucaneers (8:8), die New Orleans Saints (aktuell 8:8) und die Atlanta Falcons (aktuell 7:9) unter sich aus. Ein Team schafft sicher den Sprung in die Playoffs.