Dabei sah es lange Zeit so aus, als würden die Gäste aus San Francisco das Spiel mit unspektakulärer Effizient für sich entscheiden. Dank einer starken Defensive, Matthew Stafford und Cooper Kupp konnten die Rams allerdings einen Rückstand über 10 Punkte aufholen.

Schleppender Start

Bis zur Mitte des zweiten Viertels gab es keine Punkte zu verzeichnen. Beide Teams wirkten zunächst abwartend und versuchten Sicherheit in den Offensivbemühungen zu bekommen. Die jeweilige Verteidigung hatte aber das Geschehen unter Kontrolle. Das Laufspiel kam auf beiden Seiten nahezu gänzlich zum Erliegen.

Die ersten Punkte des Spiels erzielte Wide Receiver Cooper Kupp, der einen Pass von Matt Stafford über 16 Yards in der Endzone sichern konnte. Darauf hatten die 49ers eine schnelle Antwort: Nur vier Spielzüge später spielte Jimmy Garoppolo den vielseitig einsetzbaren Deebo Samuel über kurze Distanz an, der seinen Weg über 44 Yards in die Endzone fand.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Rams präsenter, aber in Rückstand

In der ersten Halbzeit waren die Rams das präsentere Team, konnte aber keinen Profit daraus schlagen. Mit über 20 Minuten in Ballbesitz war LA doppelt so lange im Angriffsrecht wie die 49ers. Während die Gäste nur sechs neue erste Versuche erspielen konnten, gelang dies dem Team von Headcoach Sean McVay 14 Mal. Der verschossene Field-Goal-Versuch von Rams-Kicker Matt Gay aus 54 Yards machte bis dato den Unterschied, denn Robbie Gould verwandelte seinen Versuch aus 36 Yards für San Francisco mit dem Halbzeitpfiff zum 7:10.

Die Führung konnten die Gäste im dritten Viertel zunächst ausbauen. In der Mitte des Feldes stoppte die 49ers-Defense Los Angeles, die einen vierten Versuch erfolglos ausspielten. Der anschließende Drive fand in den Händen des Tight Ends George Kittle zu einer Führung von zehn Punkten sein Ende.

Kupp macht den Unterschied

Im letzten Spielabschnitt konnte Cooper Kupp erneut einen Ball in der Endzone fangen und den Abstand so verkürzen. Der beste Wide Receiver der Saison war auch an diesem Abend der zuverlässigste Passempfänger für Quarterback Matthew Stafford. Kupp war mit 142 Yards bei 11 gefangen Bällen und zwei Touchdowns der effektivste Offensiv-Baustein.

Danach trat die Defensive LAs in Erscheinung, die jegliche Angriffsversuche der 49ers in Folge im Keim ersticken konnten. Aaron Donald und der im Laufe der Saison von den Denver Broncos verpflichtete Von Miller setzten immer wieder Jimmy Garoppolos Offensive unter Druck. Die Field-Goal-Versuche aus zunächst 40 und dann 30 Yards verwandelte Matt Gay diesmal sicher und brachte die Gastgeber mit 20:17 in Führung.

Donald erzwingt vorzeitiges Ende

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Den Schlusspunkt setzte der zum Ende hin immer stärker spielende Aaron Donald. Er störte Garoppolo im dritten Versuch des letzten San-Francisco-Drives so vehement, dass sein Pass auf JaMycal Hasty überhastet und ungenau auf den Weg gebracht wurde. Linebacker Travin Howard sicherte den Ballbesitz und den Einzug in den Super Bowl.

Dort erwartet das Team von Headcoach Sean McVay die Cincinnati Bengals. Für den 36-Jährigen ist das sein zweites NFL -Finale, nachdem er 2019 gegen die New England Patriots verlor.

Stand: 31.01.2022, 03:41