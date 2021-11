Dass die Green Bay Packers auf ihren Anführer angewiesen sind, wurde am Sonntagabend (07.11.2021): Nach zuvor sechs Siegen in Serie ging für die Packers bei den Kansas City Chiefs wieder einmal ein Spiel verloren. Ohne Quarterback Aaron Rodgers, der seit einem positiven Corona-Test am Anfang der vergangenen Woche offiziell für zehn Tage vom Betrieb ausgeschlossen ist.

Rodgers nach positivem Corona-Test ausgeschlossen

Frühestens am 13. November darf Rodgers gemäß den NFL-Statuten wieder ins Training einsteigen, sofern ein Negativtest vorliegt. Die US-Footballliga hat in dieser Saison keine Impfpflicht erlassen, sondern stattdessen Einschränkungen für Spieler, die sich nicht impfen lassen wollen. Geimpfte Spieler, die positiv auf Corona getestet wurden, können nach zwei negativen Tests im Abstand von 24 Stunden zum Team zurückkehren. Dagegen müssen nicht geimpfte Spieler sich in jedem Fall zehn Tage lang isolieren. Womit im Fall Rodgers klar wurde, was vorher nicht richtig klar war: Der Star-Quarterback der Packers gehört zur Gruppe der ungeimpften NFL-Profis.

Immunisiert durch Homöopathie?

Dies sorgte für mächtig Wirbel, nicht nur weil Rodgers einer der Stars der Liga ist, amtierender MVP. Sondern weil er noch im August erklärt hatte, er sei "immunisiert worden". Offenbar sprach Rodgers aber, wie nun diverse US-Medien berichten, nicht von einer Immunisierung durch eine Impfung. Sondern von einer homöopathischen Langzeitimmunisierung, die ihm von Medizinern empfohlen wurde, so Rodgers in einem Radio-Interview mit dem früheren Footballprofi Pat McAfee. Rodgers habe die NFL darüber informiert, sich alternativ immunisieren zu wollen und als geimpfter Spieler eingestuft zu werden. Den Antrag lehnte die Liga aber ab.