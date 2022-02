Schwarzer Football-Coach verklagt NFL wegen Diskriminierung

Das geht aus einer Klageschrift hervor, die Flores und dessen Anwälte am Dienstag (01.02.2022) bei einem Gericht in New York einreichten. Die 58 Seiten umfassende Schrift, in der auch Screenshots von angeblichen Chats mit dem legendären Trainer der New England Patriots, Bill Belichick, zu finden sind, ist hier dokumentiert.

Der Afroamerikaner Flores richtet seine Klage auf Schadenersatz demnach gegen die National Football League und die drei Franchises New York Giants, Denver Broncos und Miami Dolphins. Bei den Dolphins wurde Flores im Januar 2022 etwas überraschend nach drei Jahren entlassen.