American Football Anthony Richardson - Combine-Star bald NFL-Star? Stand: 08.03.2023 17:14 Uhr

Quarterback Anthony Richardson überzeugt beim NFL-Combine mit athletischen Top-Werten. Der 21-Jährige könnte im kommenden Draft der US-Football-Liga NFL als einer der ersten Spieler gewählt werden. Über einen Rohdiamanten, der noch etwas Feinschliff benötigt.

Es gibt Momente, in denen Spieler so unmenschlich gute Fähigkeiten zeigen, dass ihnen tierische Charakteristika attestiert werden. Und so wand sich Quarterback Anthony Richardson im vierten Viertel des College-Spiels zwischen seinen Florida Gators und den LSU Tigers über ganze 81 Yards beinahe schlangenhaft durch die Verteidiger hindurch, flog per Hechtsprung in die Endzone.

Es sind diese Momente, die Richardson zu einem der begehrtesten Quarterbacks im kommenden NFL-Draft machen. Beim NFL-Combine, einem Scouting-Event, bei dem sich die besten College-Spieler in diversen Athletik-Disziplinen messen, medizinische Untersuchungen durchlaufen und (Job)-Interviews mit interessierten NFL-Teams führen, stach Richardson mit seinen athletischen Test-Werten heraus.

Top-Werte für Richardson beim NFL-Combine

Der 21-Jährige stellte - im Vergleich zu den anderen diesjährigen Akteuren - im Sprint und in verschiedenen Agilitäts- und Kraft-Übungen Bestmarken für seine Positionsgruppe auf.

Historisch gesehen gibt es keinen Quarterback, der seinen Mix aus Physis (Gewicht und Größe) und athletischen Fähigkeiten toppen kann. Vor wenigen Wochen galt Richardson bei den meisten Experten noch als Quarterback, der in der Mitte oder gegen Ende der ersten Runde gewählt wird, mittlerweile ist er in "Mock Drafts" (NFL-Experten simulieren den NFL-Draft und schätzen ein, welches Team welchen Spieler an den jeweiligen Positionen wählt, Anm. d. Red.) nicht mehr aus der Top-Riege wegzudenken.

"Die Physis und seine läuferischen Fähigkeiten erinnern mich an Cam Newton (langjähriger Quarterback der Carolina Panthers, Anm. d. Red.), das ist beeindruckend" , lobte Kyle Whittingham, Head Coach der Utah Utes, bereits im vergangenen Jahr vor dem Spiel gegen Richardson und Florida.

Anthony Richardson: Der ungeschliffene Rohdiamant

Richardson ist ein athletisches Ausnahme-Talent auf der Quarterback-Position. Ein Rohdiamant, der allerdings noch etwas Feinschliff und Erfahrung auf höherem Niveau benötigt. Denn Richardson spielte am College lediglich eine Saison als Starter.

In der vergangenen Spielzeit brachte er 176 seiner 327 Pässe (knapp 54 Prozent) für einen Raumgewinn von 2.549 Yards an. Dabei sammelte er 17 Touchdowns bei neun Interceptions. Als Ballträger steuerte er im Laufspiel weitere 654 Yards und neun Touchdowns bei - insgesamt eher durchschnittliche Pass-Statistiken und hervorragende Lauf-Statistiken.

Richardsons Zahlen: Passgenauigkeit mangelhaft?

Doch die nackten Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen: Besonders am College lässt sich die Leistung eines Spielers nicht ausschließlich an ihnen messen, zu groß sind die Talent-Diskrepanzen in den verschiedenen Teams.

Aber die Zahlen können einen ersten Eindruck vermitteln. Bei Richardson zeigen sie besonders in der Passgenauigkeit Problemfelder auf. Er punktet zwar mit einer kanonenartigen Wurfkraft, die Streuung ist allerdings zu hoch. Laut "PFF", einer Website, die jeden Spielzug analysiert und aufarbeitet, wurde knapp jeder vierte Wurf des 21-Jährigen als " nicht fangbar " kategorisiert - einer der höchsten Werte aller College-Quarterbacks.

Anthony Richardson hat "große Fortschritte" gemacht

Sein ehemaliger Head Coach Billy Napier sieht allerdings eine gute Entwicklung seines Schützlings: "Er hat große Fortschritte in diesem Jahr gemacht. Besonders als Person in einer Führungsrolle. Aber auch auf dem Feld hat sich seine Spielintelligenz und sein Verständnis für Defensiv-Strukturen gesteigert. Ich bin stolz auf ihn."

Und tatsächlich steigerte sich Richardson in einigen Bereichen des mentalen Quarterback-Spiels. Er analysierte Defensiven vor und nach dem Snap schneller, manövrierte seinen Körper in der eigenen Pocket umsichtiger und verbesserte seine Entscheidungsfindung.

Anthony Richardson: "Ich möchte Legenden-Status erreichen"

Im Rahmen einer Medienrunde beim NFL-Combine gab sich der Quarterback selbstbewusst: "Ich will Legenden-Status erreichen. Dafür werde ich täglich an mir und meinem Spielstil feilen" , sagte er.

Für Richardsons Entwicklung dürfte die NFL-Destination entscheidend werden. Landet der athletische Überflieger bei einem Team mit guten Offensiv-Spielern und einem Trainer-Stab, der ihm Zeit zum Akklimatisieren geben kann und will, ist er mit seinen Anlagen auf bestem Wege vom Combine-Star zum NFL-Star.