Super Bowl Familienduell in der NFL - Kelce-Brüder sorgen für Novum Stand: 09.02.2023 14:42 Uhr

Beim Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs kommt es zu einem Novum: Erstmals treffen zwei Brüder aufeinander.

Von Nick Eberhard

Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr (hier live im Audiostream bei uns) der 57. Super Bowl beginnt, steht ein Gewinner bereits fest. Genauer gesagt eine Gewinnerin. "Unsere Mutter kann nicht verlieren" , sagt Travis Kelce, der mit den Kansas City Chiefs nach dem Sieg 2020 erneut im Super Bowl steht. Gegner sind die Philadelphia Eagles - mit Jason Kelce. Die Kelce-Brüder sorgen damit für ein Novum: Nie zuvor trafen zwei Brüder im Super-Bowl aufeinander.

"Das war immer das Ziel" , sagt Travis, mit 33 Jahren der Jüngere, zum bevorstehenden Familienduell, "dass es passiert, ist ein bisschen verrückt." So ganz geheuer ist ihnen das große Medieninteresse aber nicht: "Ich mag es nicht, dass sie es den Kelce-Bowl nennen. Es ist nicht der Kelce-Bowl" , betont Jason, 35 Jahre alt und 2018 ebenfalls bereits Super-Bowl-Gewinner.

Gemeinsamer Podcast, gegenseitige Wertschätzung

Unabhängig vom Namen - bemerkenswert ist die Geschichte allemal. Aufgewachsen sind die beiden in Cleveland/Ohio, spielten schon an der Highschool zusammen und später für die Cincinnati Bearcats auch am College. Sie haben auch heute noch ein enges Verhältnis und betreiben einen gemeinsamen Podcast namens "New Heights". Der ist durchaus erfolgreich: Innnerhalb von zwei Jahren haben sie über 500.000 Follower auf ihrem You-Tube-Kanal erreicht.

Ihre gegenseitige Wertschätzung ist offensichtlich: Travis läuft mit der Nummer 87 auf, dem Geburtsjahr von Jason. Jason sah den Finaleinzug seines jüngeren Bruders gemeinsam mit den Eltern in einer Sportsbar und trug ein Shirt der Chiefs. Erst nach Spielschluss tauschte er es wieder gegen einen Pulli von den Eagles. Das Fan-Dasein muss nun ruhen - zumindest über das Wochenende. "Officially done being a chiefs fan this season" twitterte Jason.

Keine direkte Begegnung auf dem Feld

Der Super Bowl ist das vierte Duell der beiden. Die Bilanz bislang spricht eindeutig für Travis - die bisherigen drei Duelle entschieden seine Chiefs allesamt für sich. Direkt auf dem Feld begegnen werden sich die beiden allerdings nicht. Travis spielt als Tight End für die Kansas City Chiefs, Jason als Center für die Philadelphia Eagles. Da ihre Aufgaben jeweils in der Offense liegen, werden sie nie gleichzeitig auf dem Feld sein.

Auch für Chiefs-Coach Andy Reid ist es ein sehr spezielles Spiel. Er hat beide Spieler in die Liga geholt. 2011 draftete er, damals noch als Eagles-Coach, Jason Kelce in Runde sechs. Zwei Jahre später holte er Travis Kelce in Runde drei zu den Chiefs. "Ich habe in beide Zeit investiert. Ich fühle mich also wie ein Teil der Familie" , sagte Andy Reid.