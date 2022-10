Vorgeschmack auf München Vikings gewinnen NFL-Gastspiel in London Stand: 02.10.2022 21:56 Uhr

Die Minnesota Vikings haben das erste "International Game" in der laufenden Saison der Football-Profiliga NFL gewonnen.

Anderthalb Monate vor dem mit Spannung erwarteten Premieren-Gastspiel der Eliteklasse in München setzten sich die Vikings am Sonntag in London gegen die New Orleans Saints 28:25 durch.

Für die entscheidenden Punkte vor rund 60.000 Zuschauern im Stadion von Tottenham Hotspur sorgte Vikings-Kicker Greg Joseph 24 Sekunden vor Schluss mit seinem fünften Field Goal des Tages. Mit der letzten Aktion setzte Saints-Kicker Will Lutz einen Field-Goal-Versuch zum möglichen Ausgleich an die Torlatten.

Vier weitere Spiele außerhalb der USA

Vier weitere NFL-Spiele stehen in den kommenden Wochen außerhalb der USA an: Ebenfalls in London stehen sich die Green Bay Packers und die New York Giants (9. Oktober/Tottenham Hotspur Stadium) sowie die Jacksonville Jaguars und die Denver Broncos (20. Oktober/Wembley) gegenüber.

Am 13. November treffen die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Ikone Tom Brady in München auf die Seattle Seahawks, am 21. November spielen in Mexiko-Stadt die Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers.